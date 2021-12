Red Dead Redemption: Henry Cavill vuole recitare in un film basato sul gioco di Rockstar

Intervistato da Gamereactor, Henry Cavill (The Witcher, Batman v Superman: Dawn of Justine, Enola Holmes...) ha svelato che vorrebbe fare parte anche di un film dedicato a Red Dead Redemption, la saga western di Rockstar Games.

"Hmmm... aww, questa è davvero bella", ha detto Cavill quando gli è stato chiesto quale videogioco vorrebbe trasformare in un film o una serie Netflix con lui come protagonista. "Beh, è una domanda difficile, perché stai legando insieme una proprietà intellettuale e una società, che è una cosa difficile da fare, quindi non voglio certo mettermi in un angolo con la mia risposta, ma ci sono un sacco di giochi là fuori... Ho iniziato a giocare a Red Dead Redemption 2 - so che sono un po' in ritardo - ma ho iniziato a giocarci e mi sta piacendo molto. E quindi, qualcosa del genere penso che sarebbe divertente da trasformare in un film".

Un cavallo di Red Dead Redemption 2

Henry Cavill è un videogiocatore provetto ed è un grande fan di The Witcher, Warhammer, Mass Effect e non solo. L'attore afferma regolarmente di voler far parte di una potenziale serie o film basato su un qualche videogioco. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un Cavill in stile western?