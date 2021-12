Realme GT2 Pro: svelati alcuni dettagli estetici del nuovo smartphone premium

Realme ha svelato nuovi dettagli sul design di GT2 Pro, il nuovo smarphone premium co-progettato da Naoto Fukasawa. Ispirato alla carta e alla sostenibilità si tratta del primo modello al mondo ad avere un desing polimerico a base biologica.

Per realizzare il nuovo smartphone della gamma GT, realme Design Studio ha collaborato nuovamente con Fukasawa per portare avanti il Paper Tech Master Design, realizzando così la perfetto mix tra funzionalità e sostenibilità, tecnologia ed estetica, modernità e tradizione.

"Potenza che abbraccia lo stile" è la filosofia che realme adotta per lo sviluppo dei suo prodotti, con performance e design come pilastri chiave per offrire esperienze sempre più innovative. L'azienda cinese è convinta che i materiali possano "rompere i confini del design in tutte le direzioni", con stile e sostenibilità per l'ambiente che non devono escludersi a vicenda.

Realme GT 2 Pro

Per questo motivo realme GT 2 Pro avrà lo speciale Paper Tech Master Design, con Naoto Fukasawa che ha utilizzato l'elemento della trama della carta su realme GT 2 SERIES, portando la sua bellezza e la sua naturalità sullo smartphone.

Realme GT 2 e GT2 Pro verranno presentati ufficialmente il prossimo 4 gennaio 2022 con il debutto nei negozi che seguirà da lì a breve.