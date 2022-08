Metal Gear Solid, Konami potrebbe annunciare le rimasterizzazioni dei primi tre capitoli al TGS 2022

Konami potrebbe annunciare le edizioni rimasterizzate dei primi tre Metal Gear Solid al TGS 2022. La notizia è stata riportata inizialmente dalla testata VGC, per poi essere confermata dall'insider Dusk Golem, che l'ha definita accurata al 100%.

Presentando la sua lineup per l'evento giapponese, Konami aveva parlato del ritorno di una serie molto amata, che stando alle nuove voci potrebbe essere quella Metal Gear.

VGC in realtà ha solo citato la serie, mentre Dusk Golem è sceso più nei dettagli, parlando di edizioni rimasterizzate e non di remake. Le informazioni gli sarebbero state date da una fonte che considera attendibile al 100% e comprendono anche i progetti di lancio:

"Il piano è di lanciare le tre edizioni rimasterizzate separatamente, ma anche insieme come raccolta (in cui saranno comprese anche le versioni MSX di Metal Gear 1 e 2)." In un post successivo, l'insider ha anche parlato delle piattaforme sulle quali potremo giocarci, citando il PC e le console. Ha spiegato anche che si tratta di nuove rimasterizzazioni, più avanzate di quelle già viste in passato e pensate per girare a risoluzioni superiori.

Naturalmente è giusto precisare che si tratta solo di voci di corridoio. Per saperne di più non resta che attendere l'evento di Konami al Tokyo Game Show 2022, fissato per il 16 settembre.