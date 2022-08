Offerte eBay: Nintendo Switch OLED di nuovo in sconto, vediamo il prezzo

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per Nintendo Switch OLED, ora a 319€ invece dei classici 349.99€. Potete acquistare il prodotto a questo indirizzo.

Il venditore è neophoniastore e segnala un feedback positivo del 99.6%. È anche categorizzato come servizio eBay Premium per affidabilità e velocità di spedizione. Permette di restituire il prodotto entro 14 giorni, pagando solo le spese di riconsegna. Si può pagare con PayPal, G Pay, Visa, Mastercard, American Express.

Nintendo Switch OLED è il modello più "premium" della console di Nintendo. Si tratta di una evoluzione del modello base e può essere utilizzato sia in formato portatile, avvantaggiandosi dello schermo OLED, che in modalità TV. Propone inoltre anche uno schermo di dimensioni più generose, così come di un supporto posteriore per mantenere la console in piedi in maggiore sicurezza.

Nintendo Switch OLED

