Aliens: Dark Descent, molto più di un clone di XCOM

Se parliamo di trasposizioni videoludiche di Alien, nel cuore dei giocatori c'è spazio per un unico titolo: Alien Isolation. Questo gioco, infatti, rappresentava la perfetta sintesi della prima iconica pellicola firmata nel 1979 da Ridley Scott e ancora oggi sia la comunità sia la critica tengono il lavoro di Creative Assembly in importante considerazione. Ma cosa succede se aggiungiamo una "s" nel titolo, se quell'Alien diventa Aliens? A dare una risposta ci pensano il team Tindalos Interactive e il publisher Focus Entertainment, con Aliens: Dark Descent.

Mondo di gioco persistente

L'esplorazione è alla base di Aliens: Dark Descent

Aliens: Dark Descent è ambientato vent'anni dopo gli eventi raccontati in Alien 3. Qui un gruppo di Colonial Marines naufraga sulla luna di Lethe, che ospita diversi nidi di Xenomorfi. L'elemento narrativo pare essere molto importante e, essendo il mondo di gioco persistente, tutte le azioni del giocatore avranno un impatto significativo sulla storia. La trama si estende lungo le missioni principali, ma non ne mancheranno ovviamente di secondarie, che potranno essere interrotte e riprese a piacimento. Durante la presentazione, Tindalos ci fa sapere che anche le missioni più tranquille possono prendere una brutta piega e non sempre rimanere sul campo è una scelta saggia. Il mondo di gioco di Aliens: Dark Descent è persistente, ciò significa che qualsiasi modifica avverrà all'interno di un livello, quella sarà permanente fino a un intervento successivo: se viene lasciato un portellone aperto in una mappa durante una missione, quello rimarrà aperto fino a che il giocatore non lo richiuderà. Questo vale anche per i Marines uccisi in battaglia, se il corpo non verrà recuperato lo ritroverete lì dov'è caduto alla prossima visita.

Durante la presentazione non abbiamo potuto vedere molto della mappa dal menù principale, ma le rare volte in cui è stato aperto abbiamo notato con una certa sorpresa un'estensione del mondo di gioco decisamente notevole. I livelli di Aliens: Dark Descent sembrano grandi e molto insidiosi, composti da un'intricata serie di passaggi molti dei quali bui; non sappiamo se in altri biomi la situazione possa cambiare ma, se non altro, il livello che abbiamo visto noi (una base spaziale abbandonata e assalita dagli Xenomorfi) veicolava la giusta atmosfera.

Le missioni di Dark Descent si svolgono in modo molto semplice: si prepara il team di quattro Marines alla battaglia, equipaggiando ognuno con dotazioni militari e armi in base alla sua classe, si atterra nella mappa di gioco dentro cui si svolge la missione vera e propria, si arriva all'obiettivo e si torna al punto di rendez-vous per l'estrazione. Il difficile, come avrete capito, è il sopravvivere nella fase intermedia.

L'interfaccia grafica ospita i parametri più importanti da tenere sotto controllo durante la missione: le risorse della squadra, che scarseggiano molto e che vanno usate con grande parsimonia, il livello di aggressività nemica, che indicherà la consapevolezza del nemico alla vostra presenza, e infine i parametri vitali dei Marines, composti da salute e stress. Un alto livello di stress pregiudica l'efficienza dei Marines, che mancheranno il bersaglio durante i combattimenti. In condizioni normali, i quattro membri del team sono in grado di eseguire in autonomia una serie di azioni basilari senza l'intervento del giocatore: ad esempio, se il gruppo passa vicino a una cassa con dei materiali, il Marine più vicino si fermerà per aprirla e raccogliere il contenuto.

Chiaramente si può intervenire nella microgestione del team in qualsiasi momento, con l'opzione se necessario di rallentare il tempo per quanto si vuole, per poi tornare all'azione in tempo reale.