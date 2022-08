Fairy Tail: il cosplay di Elsa Scarlett da Seracoss è fascinoso e combattivo

Il magico mondo di Fairy Tail fa da sfondo a questo nuovo cosplay di Elsa Scarlett (o Erza Scarlett, per gli anglofoni), in questo caso da parte dell'ottima Seracoss, che riproduce in maniera molto convincente il personaggio della serie animata.

La maga, appartenente alla gilda, è in grado di utilizzare una particolare magia di equipaggiamento che le consente di utilizzare diverse armature, a cui unisce una grande capacità nello scontro all'arma bianca. Per la sua potenza, Elsa viene chiamata anche Titania, a dimostrazione di come sia a tutti gli effetti la più forte tra le maghe della serie, in termini di capacità di combattimento.

Il costume riprodotto da Seracoss è quello di base per il personaggio, privo di armatura e con solo una leggera copertura sul petto, ma con la katana ben visibile e la tipica capigliatura rossa scarlatta che caratterizza il personaggio, oltre alla frangia a coprire l'occhio perduto durante il periodo di prigionia.

Elsa risulta essere uno dei personaggi più amati della serie Fairy Tail, come dimostrano le numerose interpretazioni da parte delle cosplayer, ma in questo caso la reinterpretazione è veramente fedele, come è possibile apprezzare anche con l'immagine originale di confronto posta proprio all'interno della foto.



