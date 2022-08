My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di Anastasia.komori è perfetto

Torniamo ancora nelle romantiche atmosfere di My Dress-Up Darling, diventato ormai un nuovo fenomeno di massa tra le cosplayer, con questo nuovo cosplay di Marin da parte di Anastasia.komori.

La Marin rifatta da Anastasia.komori riprende la rappresentazione standard del personaggio, con la tipica divisa da studentessa nipponica tra gonna, camicia e cravatta. Come possiamo vedere dalle immagini, il costume viene dunque replicato alla perfezione, così come le altre caratteristiche tipiche della protagonista di My Dress-Up Darling, come la lunga capigliatura bionda.

Continua ad essere un soggetto molto gettonato anche perché la serie animata stessa parla proprio di cosplay ed è come se fosse dunque già predisposta a questo genere di reinterpretazioni, mettendo in scena una sorta di situazione paradossale: il manga/anime racconta infatti la storia di una ragazza appassionata di cosplay, che riesce finalmente a coronare il suo sogno grazie al suo incontro con Wakana Gojo, un sarto di grande talento che l'aiuta a realizzare abiti di ogni foggia.



