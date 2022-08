Grounded: Home Stretch Update con mondi condivisi e un pet, prima della versione 1.0

Grounded sta per raggiungere la versione 1.0, la cui uscita è prevista per il 27 settembre con il raggiungimento della sua versione definitiva, ma intanto c'è un nuovo aggiornamento 0.14 chiamato "The Home Stretching", che porta con sé alcune novità interessanti come mondi condivisi e un particolare pet per i personaggi.

Come illustrato dagli sviluppatori di Obsidian nel nuovo video diario, l'aggiornamento Home Stretch è più leggero di molti dei precedenti visti per Grounded, perché la gran parte dei contenuti verrà aggiunta a questo punto con il rilascio della versione 1.0 prevista a settembre, tuttavia ci sono comunque elementi interessanti.

Tra questi, c'è l'opzione "Shared Worlds", che consente ai giocatori di continuare a giocare all'interno di un mondo di gioco condiviso anche se l'host originario è offline.

Una volta che un mondo viene messo in condivisione, tutti gli utenti con cui l'abbiamo condiviso possono recuperarlo anche se l'host iniziale si trova offline, portandolo avanti in ulteriori partite.

Altra aggiunta particolare è il pet moscerino, che consente ai giocatori di allevare una di queste creature come un animaletto domestico, con tanto di oggetti a tema come cuccia e cose simili. Tra le altre novità c'è una scena d'intermezzo in time-lapse quando il giocatore riposa e la cucina, che può essere sbloccata acquistando l'oggetto "Cooking 101" presso lo Science Shop.

Per tutte le altre informazioni, vi rimandiamo alle note ufficiali della patch a questo indirizzo. Nel frattempo, ricordiamo che Grounded diventerà anche una serie TV.