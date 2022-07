Grounded ha una data d'uscita a settembre: la versione completa porterà molte novità

Grounded ha finalmente una data d'uscita definitiva, fissata per il 27 settembre 2022, con quello che sarà l'aggiornamento maggiore al titolo che raggiungerà in questo modo la sua versione completa, con varie novità in arrivo.

Precisamente due anni dopo il lancio di Grounded in versione ad accesso anticipato (o Game Preview su Xbox), il gioco di Obsidian si avvia dunque a raggiungere la sua versione definitiva su Xbox e PC, con una data finalmente precisa dopo che all'Xbox & Bethesda Showcase si era parlato soltanto di settembre 2022 in generale come periodo di lancio previsto.

La data d'uscita è stata annunciata dal game director Adam Brennecke in un video trasmesso in occasione del secondo anniversario di Grounded, che presenta la versione 1.0 del gioco in arrivo a settembre.

Il gioco survival cooperativo di Obsidian riceverà diverse novità con l'arrivo della versione definitiva, preceduta dall'update 0.14, che sarà praticamente l'ultimo di questa versione del gioco.

Con il lancio della versione definitiva di Grounded, questo avrà una sua Campagna completa, giocabile in single player o in multiplayer cooperativo, ma anche diversi nuovi elementi di gioco come nuovi progetti per armi inedite, nuove armature e altre creature come la terribile mantide da combattere.

Per il resto, abbiamo saputo di recente che Grounded diverrà anche una serie TV, adattata dallo scrittore di Star Wars: The Clone Wars, a conferma del successo che l'idea di Obsidian ha avuto anche sul fronte trans-media.