Offerte Amazon: Pro Controller per Nintendo Switch in sconto a un ottimo prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Pro Controller per Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è di 13.91€, ovvero del 20%. Il prezzo consigliato è di 69.90€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma è di pochi euro superiore. Si tratta di una buona offerta per un prodotto che per vari mesi non è stato disponibile venduto e spedito da Amazon. Questa volta, infatti, è venduto e spedito da Amazon.

Il Pro Controller per Nintendo Switch propone un sistema HD Rumble, ovvero una vibrazione avanzata. Il cavo di ricarica è USB-C ed è incluso nella confezione. Le levette analogiche sono asimmetriche, come nel controller Xbox.

Pro Controller per Nintendo Switch

