Resident Evil Village: la Winters Expansion porta nuove opzioni per l'accessibilità

Capcom ha riferito che Resident Evil Village otterrà nuove opzioni sull'accessibilità con l'arrivo del DLC Winters' Expansion, ovvero il pacchetto aggiuntivo atteso per il 28 ottobre e contenente una nuova porzione di storia e altre novità.

Come riportato dall'account ufficiale di Resident Evil su Twitter, le nuove opzioni migliorano la visibilità di alcuni aspetti del gioco, aggiungendo nuove impostazioni da selezionare per dimensione, colore e sfondo dei sottotitoli, inserendo il nome del personaggio che sta parlando nei sottotitoli durante la modalità storia, i sottotitoli estesi (closed caption) e aggiungendo la possibilità di mantenere un reticolo permanente sullo schermo.



Tutte queste aggiunte, che dovrebbero migliorare alcune condizioni di visibilità per i giocatori, arrivano insieme al pacchetto aggiuntivo compreso nella Winter Expansion, che sarà anche parte della Gold Edition di Resident Evil Village.

Come abbiamo visto, nell'espansione troviamo il nuovo episodio della storia Shadows of Rose, l'opzione per giocare con la visuale in terza persona, aggiunte alla modalità Mercenari come la possibilità di giocare utilizzando Lady Dimitrescu, come mostrato in un trailer pubblicato in precedenza da Capcom.