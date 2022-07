Offerte Amazon: GPU RTX 3060 da 12 GB GDRR6 in sconto, poche unità disponibili

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una GPU Nvidia GeForce RTX 3060 da 12 GB. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo precedente è del 7%, ovvero di 30€. Il prezzo medio per questa GPU era in realtà molto più alto su Amazon: negli ultimi mesi viaggiava infatti intorno ai 720€ circa, con rarissimi sconti. Alle volte, inoltre, le unità non sono disponibili. In questo momento ci sono solo quattro unità in vendita.

Questa GPU RTX 3060 dispone di 12 GB di RAM GDDR6, una velocità di clock pari a 1.320 MHz e RT Core di 2nda generazione che offre ray-tracing e shading simultanei.

GPU Nvidia GeForce RTX 3060 da 12 GB

