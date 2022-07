Star Citizen, disponibile l'alpha 3.17.2: l'aggiornamento porta numerose novità

Star Citizen si aggiorna con l'alpha 3.17.2 disponibile in queste ore e lanciata praticamente a sorpresa, considerando che Cloud Imperium Games aveva riferito di prevedere l'uscita per luglio 2022 ma non aveva annunciato una data di uscita precisa.

Si tratta di un aggiornamento molto sostanzioso per la simulazione spaziale in questione, di cui avevamo già visto alcune caratteristiche nel video sulle fasi FPS e l'evento Siege of Orison.

L'update richiede il download di 4,5 GB di dati, dunque non è enorme rispetto ad altri visti in precedenza, tuttavia porta con sé diverse novità interessanti.

Tra queste si segnala la presenza delle missioni sul contrabbando, che emergono se si ha un CrimeStat attivo, i Colonial Outpost posizionati su pianeti e ognuno caratterizzato da look e altri elementi interessanti, i "reclaimer" posizionati sulla superficie di alcuni pianeti, vicino a relitti di navi schiantate, l'incremento del player cap sui server, che possono ora arrivare a 100, raddoppiando il limite precedente e vari altri miglioramenti e novità.

Tra gli incrementi anche alcuni miglioramenti all'intelligenza artificiale che governa diversi aspetti del gioco, tra NPC e sistema di navigazione, oltre all'introduzione dell'evento Siege of Orison e al nuovo veicolo Anvil Centurion.