Star Citizen: nuovo video dall'alpha 3.17.2 sulle fasi FPS e l'evento Siege of Orison

Star Citizen continua a mostrarsi in video, in questo caso con un nuovo aggiornamento da parte di Cloud Imperium Games chiamato "Second Life", che mostra un paio di novità interessanti per la simulazione spaziale: una nuova ambientazione di superficie e il nuovo evento FPS Siege of Orison.

Tutte queste caratteristiche sono previste all'interno dell'Alpha 3.17.2, che dovrebbe dunque arricchire il gioco di ulteriori novità. La prima parte del video mostra dunque questo relitto posto sulla superficie di Microtech, sostanzialmente una nave schiantatasi a terra e diventata, nel frattempo, una sorta di avamposto da parte di una fazione di NPC.

Il video consente di vedere qualcosa delle ambientazioni di superficie di Star Citizen, in questo caso caratterizzata peraltro da una vegetazione lussureggiante. Inoltre, nelle fasi all'interno della nave è possibile avere un'idea degli interni che potranno essere esplorati nelle fasi in stile sparatutto in prima persona.

Rimanendo sull'argomento FPS, la seconda parte del video mostra anche l'evento Siege of Orison, che si svolge proprio nella componente sparatutto in prima persona di Star Citizen. La simulazione spaziale, come sappiamo, sarà infatti composta da eventi diversi e da varie sezioni in stile FPS, come vediamo in questo caso.

Nel frattempo, il crowdfunding del gioco ha superato quota 483 milioni di dollari e prosegue la sua corsa, così come la quantità di utenti registrati, che adesso sono oltre 3,9 milioni. Lo scorso maggio, avevamo visto un video sulle caratteristiche di intelligenza artificiale e NPC in Star Citizen, oltre ad altri su rifornimento e gameplay.