PlayStation Plus, Ratchet & Clank: Rift Apart in arrivo su Extra o Premium?

Ratchet & Clank: Rift Apart potrebbe essere in arrivo nel catalogo di giochi utilizzabili gratuitamente dagli abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium, in base a quello che sembra essere stato un errore di sistema che, per poco tempo, pare abbia mostrato il titolo Insomniac Games all'interno del catalogo.

In questi casi è sempre difficile dire se la questione sia verosimile: c'è uno screenshot portato come prova di questa misteriosa apparizione all'interno della sezione PlayStation Plus della dashboard di PS5, ma anche questo potrebbe essere stato contraffatto, oltre al fatto che un errore tecnico potrebbe non comportare il prossimo arrivo del gioco in catalogo.

In ogni caso, dalla sua c'è da dire che Ratchet & Clank: Rift Apart sarebbe un candidato ideale ad entrare nel catalogo di PlayStation Plus Extra o Premium, trattandosi di un gioco first party popolare e che probabilmente ha già raggiunto dei buoni risultati sul mercato, tanto da potersi permettere un rilancio attraverso il servizio su abbonamento.

Restiamo dunque in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, mentre nel frattempo il gioco è scomparso dalla sezione Plus, forse destinato a tornarci in maniera ufficiale tra poco. Nel frattempo, ricordiamo che il nuovo PlayStation Plus a tre livelli è disponibile in Italia da un paio di giorni e abbiamo riportato anche la lista completa di tutti i giochi disponibili nel cataloghi Extra e Premium.