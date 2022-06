Metaverso: Meta, Sony, Microsoft e altri cercano regole comuni con lo Standards Forum

Le maggiori compagnie impegnate nella creazione di un proprio metaverso sembra che si stiano accordando nello stabilire alcune linee guida comuni per la regolamentazione di questi nuovi ambienti e tecnologie, attraverso il Metaverse Standard Forum.

Si tratta di un forum di cui fanno parte diverse compagnie tecnologiche, istituito con l'intento di studiare delle regole comuni per la costruzione del metaverso. All'interno troviamo, tra gli altri:

Meta

Microsoft

Sony

Huawei

Epic Games

Ikea

Unity

Qualcomm

È chiaro come all'interno di questo Metaverse Standard Forum sembrino rientrare i principali attori di questa nuova corsa al metaverso, dunque sarà interessante seguirne gli sviluppi. Il concetto è simile a quello di una sorta di consorzio, in cui i vari componenti cercano un insieme di regole comuni in base alle quali sviluppare questa nuova tecnologia.



Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale del forum in questione, nel quale vengono indicate varie caratteristiche costitutive di questo nuovo organismo tutto volto alla creazione del metaverso.