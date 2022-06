Resident Evil: le patch "next gen" su PC sono disastrose, per Digital Foundry

Non usa molti mezzi termini Alex Battaglia di Digital Foundry nella sua analisi delle patch "next gen" applicate alle versioni PC di Resident Evil 2, 3 e 7, giudicandole praticamente disastrose visto che vanno a peggiorare sia la resa visiva che le performance di tutti i giochi rispetto alle versioni standard.

Qualche dubbio era emerso anche con gli upgrade per PS5 e Xbox Series X|S, ma una valutazione così nettamente negativa non era stata raggiunta su queste, soprattutto considerando anche il potenziale molto maggiore che le GPU su PC avrebbero a disposizione e che, a quanto pare, non viene affatto sfruttato da questi aggiornamenti di Capcom.

D'altra parte, i feedback da parte degli utenti erano stati molto chiari, con polemiche e proteste che avevano velocemente costretto Capcom a rimettere a disposizione le versioni originali di Resident Evil 2, 3 e 7 su PC. Il video pubblicato da Digital Foundry, in ogni caso, spiega più nel dettaglio quali siano i problemi emersi.

Il lato positivo è dato dal ray tracing, sulle schede grafiche che riescono a sostenerlo: questo indubbiamente migliora i riflessi rispetto agli screen space reflection utilizzati in origine, così come la global illuminazione produce dei risultati apprezzabili, ma l'RT applicato risulta comunque di bassa qualità e risoluzione e non ci sono opzioni per poter incrementare questi livelli, anche su schede grafiche superiori. Qualche buon risultato si ottiene con l'applicazione dell'interlacciamento utilizzato dalle console, applicato anche su PC per migliorare le performance.

Tuttavia, le buone notizie finiscono qui: se si escludono i piccoli vantaggi del ray tracing (per come è stato applicato), tutto il resto mostra un netto peggioramento, probabilmente a causa di un'ottimizzazione errata di DirectX 12, mentre le vecchie build funzionavano ancora sulla vecchia API in DirectX 11. Questo comporta una riduzione consistente del frame-rate, ma anche un peggioramento generale della resa visiva, con l'HBAO+ selezionabile solo a ray tracing spento (altrimenti si è bloccati sull'SSAO) e a quanto pare un super sampling che non funziona.

Allo stesso modo, si registrano strani problemi con i riflessi in screen space reflection, che a quanto pare scompaiono quando si punta l'arma. Altro strano problema è il funzionamento errato dell'anti aliasing temporale, peggiorato da un filtro nitidezza che non può essere regolato dall'utente.