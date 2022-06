Resident Evil 2, 3 e 7: troppi problemi su PC, Capcom ripristina versioni precedenti

L'aggiornamento per Resident Evil 2, 3 e 7 su PC dava troppi problemi, e così Capcom ha deciso di ripristinare le versioni precedenti dei giochi, quelle dunque senza l'introduzione del ray tracing.

Rilasciato due giorni fa, l'aggiornamento per Resident Evil 2, 3 e 7 andava appunto ad attivare il ray tracing nei tre episodi e a inserire una serie di miglioramenti tecnici che però, a quanto pare, sono risultati indigesti per il grosso degli utenti PC.

"A causa della travolgente reazione da parte della community di Steam, abbiamo deciso di riattivare le precedenti versioni dei giochi che non includono ray tracing o audio 3D migliorato", si legge nel post pubblicato da Capcom su Twitter.

Se dunque, come il grosso degli utenti, avete riscontrato un eccessivo calo delle prestazioni dopo l'aggiornamento, ecco come fare per ripristinare la versione precedente di Resident Evil 2, Resident Evil 3 o Resident Evil 7 biohazard.