Exoprimal, video di gameplay esteso per lo sparatutto coi dinosauri

Exoprimal, lo sparatutto a base di dinosauri attualmente in sviluppo presso Capcom, è stato mostrato con un video di gameplay esteso rispetto al trailer del recente showcase.

Privo di legami con Dino Crisis, Exoprimal ci vedrà combattere all'interno di una squadra di soldati corazzati contro orde potenzialmente infinite di dinosauri di tutte le taglie e dimensioni.

Il filmato mette in evidenza situazioni in stile Left 4 Dead, con i personaggi che vengono presi d'assalto da una quantità enorme di nemici e devono ricorrere a tutte le proprie risorse per far fronte alla minaccia.

"Exoprimal è un gioco d'azione a squadre online in cui l'umanità, armata delle ipertecnologiche exocorazze, affronta i più feroci predatori della storia: i dinosauri", si legge nella sinossi ufficiale su Steam.

"Le exocorazze sono suddivise per ruoli e ogni giocatore dovrà fornire il proprio contributo nella lotta ai dinosauri in varie modalità a squadre solo online."

"Sopravvivenza, la modalità principale del gioco, vede competere due squadre di cinque giocatori in missioni PvE e PvP. I combattenti saranno trasportati sul luogo dell'ultima invasione di dinosauri e, sotto la guida di Leviathan, dovranno completare gli incarichi indicati. Vince la squadra che si dimostrerà più veloce a portare a termine la missione."

"Che si tratti di competere tra squadre o di collaborare contro una minaccia comune, la priorità è sempre completare gli obiettivi il più velocemente possibile. Le missioni variano in base a fattori come il livello di abilità dei giocatori, così da proporre partite sempre diverse e dallo sviluppo imprevedibile."