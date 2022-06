Offerte Amazon: SSD 960 GB Nvme M.2 marcato Origin in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD Nvme M.2 da 960 GB marcato Origin. Lo sconto è di circa 60€ rispetto al prezzo medio precedente. Questo SSD è calato di prezzo in modo regolare nelle ultime due settimane. Negli ultimi mesi, si trovava in media a 125€, con alcuni picchi oltre i 160€. Nei primi tre mesi dell'anno, invece, il prezzo era ancora più alto, anche oltre i 190€. In questo momento si trova al proprio minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD misura ‎11 x 17 x 3 cm. La velocità di lettura è 1.600 MB/s, mentre la velocità di scrittura è 1.100 MB/s.

SSD Nvme M.2 da 960 GB marcato Origin

