Stardew Valley: update 1.6 in arrivo, il gioco si aggiorna ancora

Stardew Valley continua a ottenere supporto da parte di Eric "ConcernedApe" Barone, con il prossimo arrivo di un update 1.6 che dimostra come ci sia ancora attività dietro la celebre simulazione di vita agricola e non solo.

Non si tratta propriamente di nuovi contenuti, però: come spiegato dallo sviluppatore, il nuovo aggiornamento si basa soprattutto sul supporto a strumenti per il modding, dunque si tratta a tutti gli effetti di un update che prepara la strada alla prossima introduzione di nuovi contenuti, ma questi arriveranno attraverso mod, che saranno applicabili con maggiore facilità e sicurezza.

ConcernedApe ha peraltro risposto ad alcune domande da parte dei fan, spiegando appunto la natura mid-centrica dell'update 1.6 e lasciando aperta la porta anche a un possibile update 1.7, che potrebbe significare il proseguimento del supporto per Stardew Valley, nonostante lo sviluppatore sia ormai impegnato su altri progetti.

Proprio a proposito di questi ultimi, ha anche riferito che Haunted Chocolatier, il nuovo gioco in sviluppo, potrebbe contenere delle connessioni e rimandi a Stardew Valley, anche se non può ancora dire quanto queste siano profonde, visto che vuole soprattutto che il nuovo gioco abbia un'identità propria.