Fall Guys: la versione gratis raggiunge 20 milioni di giocatori in 48 ore

Fall Guys: Ultimate Knockout è passato da poche ore alla nuova versione gratis free to play e il successo è stato subito devastante: come riferito dagli sviluppatori, il gioco ha raggiunto 20 milioni di giocatori nelle prime 48 ore di disponibilità, risultando in un affollamento enorme di utenti sui server.

Mediatonic ha pubblicato il seguente tweet per festeggiare il risultato raggiunto: 20 milioni di giocatori nelle prime 48 ore sono veramente un traguardo straordinario per il gioco, che d'altra parte aveva già dimostrato di saper attirare un gran numero di giocatori ma sembrava ormai in fase calante da un po' di tempo a questa parte.



A giocare a favore di questo rilancio è stato ovviamente il passaggio a free-to-play, che consente l'accesso gratuito a chiunque, ma anche il fatto di essere diventato pienamente multipiattaforma, avendo raggiunto anche su Xbox e Nintendo Switch. Per maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Fall Guys: Ultimate Knockout.