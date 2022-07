Resident Evil Village: trailer della modalità Mercenari, Lady Dimitrescu giocabile

Resident Evil Village riceverà a ottobre un aggiornamento per la modalità Mercenari, all'interno dei nuovi contenuti previsti per la Gold Edition, con tale opzione di gioco che si presenta in un nuovo trailer dedicato dal quale veniamo a sapere che Lady Dimitrescu sarà tra i personaggi giocabili.

All'interno della Gold Edition, e distribuiti anche separatamente come DLC a pagamento, dal 28 ottobre 2022 arriveranno dunque diversi contenuti aggiuntivi di Resident Evil Village: il Pacchetto Trauma, l'espansione dedicata ai Winters con una storia inedita incentrata su Rose, la modalità in terza persona e nuovi contenuti per la modalità Mercenari, protagonista appunto del trailer riportato oggi.

In questa opzione di gioco sarà possibile giocare anche nei panni di Chris Redfield, Karl Heisenberg e Alcina Dimistrescu, oltre all'aggiunta di due nuovi scenari, ovvero il villaggio infernale e il fiume infernale. Chris si porta dietro ovviamente le sue tipiche caratteristiche di combattente standard, protagonista storico della serie, ma gli altri due personaggi hanno elementi alquanto distintivi.

Heisenberg è uno dei Quattro Signori che servono Madre Miranda ed è in grado di brandire un possente martello e controllare i campi magnetici. Alcina Dimitrescu, invece, si presenta con le sue enormi fattezze ed è in grado di attaccare usando i propri artigli, mentre usando il Rossetto aumenta la propria Estasi e si potenzia ulteriormente.