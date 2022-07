Midnight Fight Express: un video dietro le quinte mostra la realizzazione dei combattimenti

Vediamo questo video dietro le quinte di Midnight Fight Express in cui ci viene mostrato come sono stati realizzati i combattimenti, sia in termini pratici, ossia tramite motion capture, sia in termini filosofici, ossia quali modelli sono stati seguiti e come sono state implementate certe idee.

Si tratta di un filmato davvero interessante, che mostra attori e stunt man, nonché qualche sequenza di gameplay, contestualizzata al tema del video.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Midnight Fight Express, in cui abbiamo scritto:

Midnight Fight Express ci è piaciuto, nonostante le molte riserve. In particolare il lag dei comandi sarebbe da rivedere, perché rende più complicato di quanto già non sia sbloccare i colpi degli avversari, così come sarebbero da revisionare alcune collisioni. In generale, comunque, è stata un'esperienza soddisfacente, a cui pensiamo dovrebbero guardare tutti quelli che non vedono l'ora di prendere a pugni qualche teppista. Vedremo se la versione finale confermerà tutte le impressioni avute giocando la demo, o se ci racconterà qualcosa di diverso.

Midnight Fight Express racconta di un giustiziere motivato da un drone guidato da un misterioso figuro, di cui si ricostruiscono le gesta lungo tutto il gioco, nel corso di un interrogatorio con la polizia.