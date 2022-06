Midnight Fight Express, il provato di un picchiaduro spietato

Nel 2022 abbiamo già avuto modo di giocare a un titolo ispirato ai film di kung-fu degli anni '70 e '80, quel Sifu che tanto ha fatto parlare di sé qualche mese fa, stregando gli appassionati dei picchiaduro a scorrimento moderni. L'anno non è ancora finito però e sta per arrivare un altro gioco che condivide la stessa filosofia di fondo, pur approcciandola da un punto di vista completamente differente.

Picchiare che passione

In giro per la città

La demo di Midnight Fight Express, scaricabile liberamente da Steam, offre quattro livelli completi del gioco, sui circa quaranta totali, completabili in circa 30 minuti, ma che sono giocabili più volte per ottenere la valutazione massima. A differenza di Sifu, il titolo di Jacob Dzwinel è caratterizzato da una visuale isometrica fissa. Detto questo, l'idea generale sembra essere lo stessa, ossia simulare dei combattimenti guardando al cinema, dando al giocatore un certo numero di mosse eseguibili, con altre sbloccabili, che può usare in modo creativo e personale, come se si trovasse di fronte a una specie di sandbox, in cui l'importante non è solo vincere, ma anche creare.

La storia che fa da sfondo all'azione è abbastanza misteriosa. Negli intermezzi del gioco vediamo che il protagonista è stato arrestato dalle forze dell'ordine, che vogliono sapere cosa lo abbia spinto a diventare una specie di giustiziere, prima di appenderlo alla forca, in modo da ricostruire l'accaduto. All'apparenza (almeno questo è ciò che ci dicono i livelli della demo) a spingerlo sembra essere stato un drone guidato da un misterioso figuro, che ha iniziato a dargli ordini per spingerlo a scagliarsi contro le bande criminali che infestano la città. Il tutto si traduce in una lunga corsa che porterà il nostro a fare irruzione nel covo di una banda locale, per ammazzarne il boss, quindi ad andare alla ricerca dei capi criminali che controllano davvero la città. La demo finisce con un livello ambientato a bordo (e sopra) un treno della metropolitana (i giustizieri non pagano il biglietto).