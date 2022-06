PS5 Slim è realtà, DIY Perks ne ha costruita una con spessore di 2 centimetri

PS5 vedrà mai la luce con un modello Slim in grado di ridurre gli ingombri e consegnarci un'estetica meno esuberante rispetto all'attuale? Nell'attesa che Sony riesca a esaudire tale desiderio, i ragazzi di DIY Perks hanno trasformato questo sogno in realtà, costruendo un prototipo dallo spessore di 2 centimetri.

Come diavolo hanno fatto? Be', forse ricorderete come il video teardown ufficiale di PS5 rivelasse una gestione degli spazi un po' particolare, con il grosso dei volumi occupati dall'alimentatore e dal sistema di dissipazione della console.

Ebbene, DIY Perks ha provveduto a rimuovere tutti questi componenti, ad asciugare il metallo liquido per il raffreddamento del SoC di PlayStation 5 e a costruire un nuovo sistema di dissipazione che rispettasse i requisiti di spessore richiesti dal progetto.

PS5, il modello Slim creato da DIY Perks

La soluzione trovata consiste in una grossa piastra di rame scalanata per consentire il passaggio dell'acqua, con piccoli blocchi extra in corrispondenza dei chip da raffreddare e l'aggiunta di nuovo metallo liquido sul processore per riprendere il thermal design originale.

Certo, la PS5 Slim costruita da DIY Perks implica al momento un enorme compromesso, e cioè il fatto che il radiatore e l'alimentatore sono posti al di fuori del fattore di forma, rendendo il risultato finale "falsato" e fondamentalmente impossibile da commercializzare in queste condizioni.

Se tuttavia ci si fosse accontentati di una riduzione di volume meno aggressiva, supportata magari da un dissipatore ad aria sufficientemente potente, si sarebbe forse giunti a una soluzione ugualmente interessante e molto meno ingombrante rispetto alle attuali PlayStation 5.