The Callisto Protocol, l'orrore del gioco si ispira a eventi reali

The Callisto Protocol metterà in scena un orrore ispirato sì a giochi e film del genere, ma anche a eventi reali: lo ha rivelato il chief creative officer di Striking Distance, Chris Stone, nel corso di un'intervista.

Presentato con un nuovo trailer e un video di gameplay al Summer Game Fest, The Callisto Protocol attinge ovviamente a videogiochi come Silent Hill e Resident Evil, nonché a film come La Cosa e Punto di non ritorno, ma a quanto pare il team si è spinto oltre.

"Ci siamo ritrovati a cercare episodi reali di orrore e sangue", ha raccontato Stone. "Benché si trattasse di materiali decisamente meno divertenti da analizzare, si sono rivelati davvero preziosi nel consentirci di ricreare esperienze e scene realistiche."

Le premesse sono dunque quelle di un survival horror che da una parte rende omaggio ai classici di questo specifico filone, nonché a pellicole storiche, ma al contempo punta a portare sullo schermo una rappresentazione vivida e realistica.

In attesa dell'uscita, fissata al 2 dicembre, date un'occhiata alla nostra intervista a Glen Schofield, padre di Dead Space e director di The Callisto Protocol.