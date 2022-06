Xbox premiata con un Daytime Emmy per il documentario sui 20 anni della console

Xbox è stata premiata con un Daytime Emmy per la categoria Outstanding Single-Camera Editing in relazione al documentario intitolato Power On: The Story of Xbox, che racconta i 20 anni della console Microsoft.

Pubblicato lo scorso dicembre e suddiviso in sei episodi, Power On: The Story of Xbox ripercorre appunto la storia della piattaforma nata nel 2001, utilizzando una quantità enorme di materiali d'archivio, interviste e retroscena.

L'importante riconoscimento sottolinea appunto la capacità degli autori di utilizzare al meglio questa mole di filmati, montandoli in maniera estremamente efficace e dando vita a un racconto che si mantiene sempre interessante.

I sei episodi di Power On: The Story of Xbox sono disponibili gratuitamente sul canale YouTube ufficiale di Xbox e affrontano di volta in volta temi e periodi differenti, partendo dalle origini del brand Xbox e rivelandone tanto i successi quanto i fallimenti.