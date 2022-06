The Callisto Protocol, nuovo trailer e video gameplay alla Summer Game Fest

The Callisto Protocol è tornato a mostrarsi in occasione della Summer Game Fest con un nuovo trailer e un video gameplay, il primo molto simile a quello già visto in occasione dello State of Play ma con un po' più di violenza e gore, a quanto pare, e il secondo inedito.

Il trailer mostra qualcosa della storia del nuovo horror fantascientifico da parte di Glen Schofield e del suo nuovo team Striking Distance, ma soprattutto del gameplay, con alcune scene di gioco in più e qualche combattimento ancora più violento rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza.

L'autore è uno di quelli che hanno creato Dead Space e le origini di questo nuovo progetto sono infatti indubbiamente vicine a quello spirito che ha dato vita al compianto horror di Visceral Games.

Dopo il primo trailer, è stato mostrato anche un vero e proprio gameplay di The Callisto Protocol, ovvero proprio una sezione "grezza" di gioco, registrata in presa diretta, con il protagonista Jacob Lee alle prese con vari incubi all'interno del penitenziario di massima sicurezza sulla luna di Giove, Callisto, dove l'inferno si sta scatenando in una sorta di infezione che trasforma gli umani in mostri.

Anche il gameplay non fa che confermare le sensazioni avute in precedenza: The Callisto Protocol è ovviamente un erede di Dead Space, anche se ovviamente presenta anche alcune nuove idee. Ricordiamo che la data d'uscita è fissata per il 2 dicembre 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.