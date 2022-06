Aliens Dark Descent: trailer, periodo di uscita e piattaforme svelate al Summer Game Fest 2022

Al Summer Game Fest 2022 è stato presentato il trailer di Aliens Dark Descent, che arriverà nel 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5.

In Aliens: Dark Descent comandi una squadra di esperti Marine Coloniali per tentare di fermare l'insorgenza di terrificanti Xenomorfi sulla luna di Lethe. Guida i tuoi soldati in combattimenti in tempo reali contro gli iconici Xenomorfi, agenti deviati dell'insaziabile Weyland-Yutani Corporation e altre creature orribili mai apparse prima nel franchise di Alien. Sei tu che comandi. Loro sono le tue armi.

Infiltrati in grandi livelli aperti e annienta i nemici con la tua squadra, impartendo ordini strategicamente e usando il tuo intuito. Tutto toccando dei pulsanti. Procedi con cautela: i tuoi nemici adatteranno le proprie tattiche alle tue azioni mentre ti daranno la caccia. Ricorda: la morte è definitiva. Crea sentieri unici per sopravvivere, scoprire scorciatoie, creare zone sicure e piazzare sensori di movimento: in questo mondo persistente, le tue azioni influiranno definitivamente sui livelli.

Personalizza la tua squadra con una selezione di classi differenti. Aumenta di livello i tuoi soldati e specializzali con abilità uniche e un vasto arsenale di armi, corazze e vantaggi per affrontare missioni impegnative in territori pieni di pericoli. Sviluppa la tua base per ricercare nuove tecnologie e migliorare ulteriormente la tua squadra.

Gestisci oculatamente le risorse e calcola i rischi per superare in intelligenza le creature più letali mai affrontate dalla razza umana. Tu e la tua squadra riuscirete a fermare l'insorgenza prima che sia troppo tardi?

Alien ha avuto grande successo con Isolation, quindi possiamo sperare che anche questo nuovo gioco possa convincere il pubblico e la critica. Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo gioco?