Call of Duty: Modern Warfare 2, video di gameplay al Summer Game Fest 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato presentato al Summer Game Fest 2022 con un video di gameplay tratto da uno dei livelli della campagna in cui la nostra squadra deve assaltare una piattaforma in mezzo al mare.

In uscita il 28 ottobre su PC, PlayStation e Xbox, Call of Duty: Modern Warfare 2 offrirà un'esperienza sparatutto in linea con i precedenti episodi, a giudicare dall'azione in-game portata sul palco dell'evento condotto da Geoff Keighley.

La squadra arriva coi motoscafi e sale sulla piattaforma, affronta il nemico in vari modi, prima silenziosamente e poi a viso aperto, dando vita a uno scontro piuttosto spettacolare, combattuto anche a colpi di granate e barili esplosivi.

Le novità arrivano quando i personaggi decidono di allontanarsi dalla piattaforma e inseguire una nave, che intercettano poco dopo con il loro motoscafo. A questo punto osserviamo feature inedite del motore fisico, ad esempio i container che si spostano e l'acqua che interagisce in vari modi con lo scenario, anche lanciando via i nemici.

Ulteriori dettagli nella nostra anteprima della campagna single player e del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2.