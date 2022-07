Play: Videogame Arte e Oltre, apre la mostra alla Reggia di Venaria

Play: Videogame Arte e Oltre è la nuova mostra dedicata ai videogiochi che avrà luogo all'interno della Reggia di Venaria dal 22 luglio 2022 al 15 gennaio 2023, all'interno di un'iniziativa più ampia dedicata al gioco in generale nelle sue varie forme storiche.

All'interno della splendida cornice della Venaria Reale troviamo dunque una grande mostra che indaga i videogiochi come "decima forma d'arte" praticata da 3 miliardi di persone nel mondo, riconoscendone i profondi impatti nella società contemporanea.

L'idea è indagare il videogioco anche come forma d'arte ed espressione, essendo un avamposto dove nascono idee e visioni, una meta forma d'arte in cui architettura, pittura, scultura, musica, arti performative, poesia, cinema, fumetto convivono dando vita a stratificati mondi collettivi.

Lungo le dodici sale del percorso espositivo delle Sale delle Arti, le tele digitali dei grandi maestri dei videogiochi entrano in dialogo con celebri capolavori del passato e del presente invitandoci a riflettere sulle nuove estetiche, culture, linguaggi, politiche ed economie del XXI secolo.

Per la prima volta al mondo si potranno ammirare le influenze dei grandi maestri del passato - come De Chirico, Hokusai, Calder, Dorè, Savinio, Piranesi, Kandinskij, Warhol (ma anche vasi ellenistici del V A.C.) - sulle estetiche di videogiochi come Ico, Monument Valley, Rez Infinite, Okami, Diablo IV e Apotheon.

Oltre questi confronti diretti più sul piano visivo troviamo inoltre parallelismi in termini narrativi tra grandi opere del passato e racconti interattivi videoludici. Inoltre, la Sala dei Maestri celebra alcuni dei pionieri dei videogiochi ergendoli a figure significative dell'arte. Persone che hanno cambiato la storia del medium videoludico generando impatti culturali duraturi negli immaginari.

È possibile osservare da vicino i lavori dell'artista visivo Yoshitaka Amano, disegnatore iconico di Final Fantasy, del game designer Yu Suzuki, padre di tantissimi videogiochi della Sega, dello sceneggiatore Christian Cantamessa, autore delle narrazioni di Read Dead Redemption, e del piemontese Andrea Pessino fondatore dell'americana Ready at Dawn che ha lavorato a icone come God of War, Okami e Dexter.

La Reggia di Venaria

A chiusura della sala è presente uno dei musicisti che ha segnato la storia dei videogiochi, Jesper Kyd a cui dobbiamo le melodie di Assassin's Creeed. I cinque maestri simboleggiano la complessità di un'industria collettiva che può arrivare a richiedere oltre 300 creativi per la realizzazione di un solo videogioco generando nuova occupazione e movimentando quasi 200 miliardi di dollari ogni anno nel mondo.

La mostra infine si chiude con la sala Play Homo Ludens, che presenta la ricostruzione di quattro "ambienti", che spaziano da una sala giochi giapponese degli anni Ottanta fino al futuro Metaverso, con l'obiettivo di raccontare la cronologia evolutiva dei videogiochi generando amarcord nei pubblici adulti ed aiutando i giovanissimi a comprendere la stratigrafia videoludica dagli esordi commerciali fino al futuro prossimo venturo. È possibile giocare con i cabinati di Pac-man, Street Fighter e Space Invaders, rivivere i tempi della prima Playstation di Sony e confrontarsi con le più recenti produzioni videoludiche su console Xbox, prima di indossare i visori e fare un salto nel futuro.

Lo spazio Homo Ludens è peraltro impreziosito dalla collaborazione con Lucca Comics & Games prestatori di tavole originali e firmate dai maestri della pop culture internazionale come Jim Lee e Michael Whelan. Tra gli originali nelle sale anche i disegni di Batman, Captain Tsubasa e Superman.