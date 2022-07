Refund Me If You Can è un horror che invita i giocatori a finirlo in fretta per chiedere il rimborso

Refund Me If You Can è un horror indie che ha una sola caratteristica degna di nota: invita i giocatori a sbrigarsi a finire il gioco per chiedere il rimborso a Steam. Di base si hanno due ore per sfuggire a un mostro.

Refund Me If You Can: un'immagine del gioco

In realtà gli sviluppatori non vogliono che si chieda il rimborso e il gioco fa di tutto per far sentire una specie di mostro chiunque lo faccia, tanto da far giurare sul proprio onore di non farlo. Chiunque lo faccia viene definito un codardo.

Ricapitoliamo, il gioco sfida il giocatore sin dal titolo a finire l'avventura in tempo per poter chiedere un rimborso su Steam (come saprete, il negozio di Valve rimborsa tutti i giochi con cui non si sono passate più di due ore, entro quattordici giorni dall'acquisto), ma fa anche promettere di non farlo e chiama codardo chiunque non mantenga la parola.

Refund Me If You Can in sé è abbastanza blando. Sostanzialmente è una lunga fuga dentro a un labirintico sistema fognario. La protagonista dispone di una torcia elettrica e di flare di due diversi colori, utili per segnare la strada così da non perdersi. Fatto per la maggior parte con asset stock, costa davvero poco: 3,99€, ma non offre moltissimo, a parte questa particolare trovata di marketing, che lo fa spiccare sulla massa di titoli simili.

Refund Me If You Can su Steam