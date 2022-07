Rocksmith+, un periodo di uscita previsto per la nuova piattaforma musicale di Ubisoft

Si torna a parlare di Rocksmith+, l'evoluzione del rhythm game di Ubisoft che dovrebbe avere un periodo di uscita previsto a questo punto, risultando nei programmi della compagnai come in arrivo tra luglio e settembre 2022.

Dovremmo dunque essere vicini al lancio di Rocksmith+, un po' sparito dai radar di recente ma evidentemente destinato a tornare sulle scene tra poco. Il titolo risulta infatti nel piano di uscite di Ubisoft, diffuso in occasione del recente meeting finanziario con gli azionisti, per il trimestre tra luglio e settembre 2022 per quanto riguarda i giochi in digitale.

Il titolo era stato già rinviato a settembre 2021 e non aveva più ricevuto aggiornamenti pubblici, ma a questo punto i lavori dovrebbero essere quasi conclusi.

Inoltre, era stata scoperta tempo fa una possibile sezione dedicata al piano, che si aggiungerebbe dunque a quelle standard per chitarra e basso, ma attendiamo eventuali conferme al riguardo.



Rocksmith+ si pone come un'evoluzione della serie di rhythm game di Ubisoft, anche se la definizione in questo caso sta un po' stretta: il titolo in questione è in effetti una sorta di software che consente di suonare direttamente uno strumento reale (chitarra o basso), connettendolo a PC o console attraverso un cavo jack/USB. Il funzionamento generale è simile a Guitar Hero e derivati, ma in questo caso si tratta di suonare realmente lo strumento, a livelli di complessità progressivi.

Annunciato con trailer di presentazione ufficiale da Ubisoft all'E3 2021, Rocksmith+ dovrebbe presentare un servizio su abbonamento più che un gioco a sé stante, con la possibilità di accedere a un vasto catalogo e vari corsi di chitarra integrati, il tutto sviluppato in collaborazione con Gibson.