Storie di Kirby: Sogni d'oro, Kirby: un racconto per bambini per festeggiare il trentennale

Per continuare a festeggiare il trentesimo compleanno di Kirby, Nintendo ha pubblicato un video racconto, tratto da una fiaba illustrata per bambini chiamata Storie di Kirby: Sogni d'oro. Del resto stiamo parlando di un personaggio pensato proprio per i più piccoli, quindi si tratta di un tributo quanto mai adatto.

Il libro è edito in Giappone da Shogakukan, con illustrazioni di RURUTEA su una storia di Asami Taniguchi. Racconta degli amici di Kirby che vanno a fargli visita per proporgli di giocare, ma lo trovano addormentato. Naturalmente è una storia molto semplice, com'è giusto che sia.

Se vi piace Kirby, recentemente Nintendo ha pubblicato il bellissimo Kirby e la Terra Perduta per Nintendo Switch, di cui potete leggere nella nostra recensione:

Il nostro parere su Kirby e la terra perduta era già estremamente positivo ancor prima di cominciare l'ultimo mondo. Il nuovo titolo Nintendo è ricchissimo di contenuti, sfoggia un level design straordinariamente vario ed è anche abbastanza longevo per gli standard della serie, nonostante la semplicità che lo rende particolarmente adatto ai più piccoli ma anche uno spensierato passatempo per gli adulti. Abbiamo completato il gioco con grande soddisfazione, ma quando abbiamo scoperto che la storia non finisce ai titoli di coda, e che c'è ancora da scoprire e da giocare, abbiamo avuto la conferma che la nuova avventura del Batuffolo Rosa è davvero uno dei titoli migliori nella sua lunga carriera, e una strada che HAL Laboratory speriamo percorra almeno un altro po' prima di ricominciare coi suoi esperimenti.