Soul Hackers 2, un nuovo trailer su mondo di gioco, personaggi e fazioni

Soul Hackers 2 si mostra in un nuovo trailer pubblicato oggi da Atlus, che mostra varie caratteristiche tra mondo di gioco, personaggi e fazioni, oltre a diverse informazioni relative al nuovo titolo che, tuttavia, al momento sono in giapponese.

Il video non è comprensibilissimo, ma consente comunque di vedere qualcosa di Soul Hackers 2, consentendo così di avere qualche aggiornamento quantomeno attraverso gli elementi mostrati nel trailer. Questo si concentra soprattutto sulla particolare "visione del mondo" adottata da Atlus per questo gioco, che prende in considerazione elementi mitologici e fantascientifici come spesso accade per le produzioni dell'etichetta in questione.

D'altra parte, il collegamento con Shin Megami Tensei appare piuttosto chiaro proprio nella costruzione del mondo di Soul Hackers 2. Ambientato nel XXI secolo, in un periodo in cui lo sviluppo tecnologico è diventato stagnante ma pervasivo, il gioco mette in scena una guerra costante tra due fazioni di Devil Summoner: gli Yatagarasu e la Phantom Society.

Avendo previsto l'arrivo di una "fine del mondo", l'intelligenza artificiale Aion invia due agenti, Ringo e Figue, per cercare di prevenire questa estrema conseguenza, utilizzando le loro particolari abilità di Soul Hacking. Nei giorni scorsi avevamo già visto un video gameplay sul New Game Plus e uno su Baal, mentre la data di uscita di Soul Hackers 2 è fissata per il 26 agosto 2022.