Rocksmith+ annunciato con trailer di presentazione ufficiale da Ubisoft all'E3 2021

Rocksmith+ è stato infine annunciato in via ufficiale con un vero e proprio trailer di presentazione nel corso dell'Ubisoft Forward all'E3 2021, confermando quanto era emerso già nelle ore scorse e si tratta di una nuova versione del rhythm game/corso di chitarra per PC, console e piattaforme mobile.

Come era trapelato in precedenza a partire da un'email incautamente diffusa dalla Gibson, marca produttrice delle celebri chitarre e evidentemente in partnership con Ubisoft per questo progetto, Rocksmith+ è in arrivo per PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, iOS e Android.

La struttura del "gioco", se così possiamo definirlo, è la stessa del precedente Rocksmith 2014 Edition, ma in questo caso sono presenti ulteriori opzioni e modalità, anche perché il titolo in questione è un vero e proprio servizio su abbonamento più che un gioco a sé stante. Oltre a offrire la possibilità di suonare vari pezzi a diversi livelli di difficoltà, suonando varie parti delle canzoni dalla parte ritmica di base agli assoli più complessi, sono presente anche diverse altre esperienze.

Rocksmith+ punta maggiormente sulla componente didattica, presentandosi come un vero e proprio corso di chitarra personalizzato e interattivo, applicabile alla chitarra acustica o elettrica e seguendo diversi percorsi a livelli differenti, in maniera ancora più profonda rispetto a prima.

Trattandosi di una sorta di servizio, l'idea è fornire un supporto più esteso e continuativo nel tempo, con un catalogo enorme e in costante espansione. Inoltre, con Rocksmith+ è possibile anche comporre, registrare la propria musica e metterla in condivisione.

La beta a numero chiuso di Rocksmith+ è disponibile da oggi su PC, mentre la versione completa arriverà nei prossimi mesi su PC, console e piattaforme mobile, vediamo il trailer di presentazione riportato qui sopra il testo della news.