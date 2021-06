Watch Dogs: Legion - Bloodline, data di uscita e trailer per il ritorno di Aiden

Watch Dogs: Legion - Bloodline, il DLC del titolo Ubisoft che vedrà il ritorno di Aiden Pearce ma anche di Wrench, ha una data di uscita, rivelata con un trailer: il pacchetto sarà disponibile a partire dal 6 luglio.

Dopo il trailer d'esordio, Bloodline rivela con questo nuovo video gli elementi narrativi dell'avventura in cui ritroveremo i due personaggi, provenienti dai primi due capitoli del franchise.

Aiden Pearce è tornato! Scopri Bloodline, l'espansione che riporta Aiden e Wrench in Watch Dogs! Ambientato prima degli eventi del gioco principale, Aiden Pearce lascia Chicago per Londra dove accetterà un incarico insieme a Wrench e a suo nipote Jackson.

Incastrato tra una potente corporazione di robot militari e il ritorno di un membro del Dedsec con panidiversi dal suo, Aiden deve affidarsi alla propria grinta ed esperienza per avventurarsi in una città ostile, provare a superare in astuzia i propri nemici e mantenere al sicuro la propria famiglia.