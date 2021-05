Watch Dogs Legion: il trailer del DLC Bloodlines mostra il ritorno di Aiden Pierce

Ubisoft ha pubblicato il trailer del nuovo DLC contenuto all'interno del Season Pass di Watch Dogs Legion: Bloodlines. Il protagonista di questo contenuto scaricabile sarà Aiden Pierce, il protagonista del primo gioco della serie, di nuovo al centro dell'avventura.

Aiden Pierce, nonostante sia invecchiato e si sia fatto crescere la barba, è ancora un vigilante di Chicago. Dopo che gli avvenimenti di Watch Dogs Legion hanno fatto scendere la legge marziale su Londra, Pierce viene convinto da Jordi Chin, un personaggio già apparso in Watch Dogs e Watch Dogs 2, a raggiungerlo nella capitale inglese per sistemare le cose.

Il nuovo DLC sarà ambientato prima degli eventi del gioco principale e ci mostrerà un Aiden Pierce "più vecchio, ma non per forza più saggio". Sarà comunque molto interessante rivedere un personaggio storico tornare e capire come Ubisoft abbia intenzione di legare la storia del protagonista con quella del suo nuovo gioco.

In queste ore, oltretutto, si è scoperta la data della patch 4.5 di Watch Dogs: Legion che aggiunge i 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S.