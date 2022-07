Thymesia rinviato, ecco la nuova data d'uscita

L'editore Team17 e la software house OverBorder Studio hanno annunciato il rinvio del soulslike Thymesia, svelando contestualmente anche la nuova data d'uscita: il 18 agosto 2022. Si tratta quindi di un leggero ritardo, visto che l'uscita originale era pianificata per il 9 agosto 2022.

Thymesia è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X e S. Il rinvio è stato motivato con il lavoro supplementare dovuto ai commenti ricevuti dalla demo pubblicata su Steam, che hanno portato a dei cambiamenti sostanziali.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Thymesia, in cui abbiamo scritto:

La demo di Thymesia è estremamente breve e serve unicamente a capire quali sono i fondamenti del gameplay. Ispirato ai souls, il gioco di OverBorder Studio cerca e, per quanto visto finora, riesce a proporre una propria visione del genere, con un sistema di combattimento fondato sul ritmo e sull'aggressività. L'impressione è che sia un gioco difficile, il che sarà un bene o un male a seconda del singolo giocatore. I dubbi per il momento sono perlopiù tecnici, visto che il gioco fatica a mantenere un frame rate stabile e visivamente non è il top di gamma. C'è tempo però prima dell'uscita, quindi per un vero giudizio vi rimandiamo ad agosto 2022.