Back 4 Blood: Figli del Parassita, trailer di lancio per la seconda espansione

Figli del Parassita è la seconda espansione di Back 4 Blood, disponibile a partire da domani, 30 agosto, su PC, PlayStation e Xbox. Poteva mancare un trailer di lancio? Ovviamente no, ed eccolo qua.

Annunciata all'inizio del mese, la seconda espansione di Back 4 Blood includerà una storia inedita, nell'ambito di una campagna in cui gli Sterminatori si troveranno ad affrontare una nuova minaccia.

Il titolo originale del pacchetto, Children of the Worm, è un chiaro omaggio al classico horror di Stephen King, conosciuto in Italia come "Grano Rosso Sangue", ma in questo caso il nemico è appunto un pericoloso parassita.

Tra le novità dell'espansione troviamo anche un nuovo personaggio giocabile, Dan il "Profeta", un predicatore dell'apocalisse che si unirà agli altri Sterminatori. Saranno presenti anche otto nuove skin per i personaggi, 12 skin per le armi, nuove carte e molto altro ancora.