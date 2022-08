Back 4 Blood, annunciata l'espansione I Figli del Parassita: data di uscita e dettagli

Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno annunciato I Figli del Parassita, la nuova espansione di Back 4 Blood. Il DLC sarà disponibile a partire dal 30 agosto 2022 e incluso nel Pass annuale o acquistabile separatamente.

I Figli del Parassita presenterà una nuova storia e una nuova campagna in cui giocatori dovranno affrontare una feroce minaccia. Tra le novità dell'espansione troviamo anche un nuovo personaggio giocabile, Dan il "Profeta", un predicatore dell'apocalisse che si unirà agli altri Sterminatori. Saranno presenti anche otto nuove skin per i personaggi, 12 skin per le armi, nuove carte e molto altro ancora.

Back 4 Blood, la roadmap dei nuovi contenuti del DLC Figli del Parassita

Secondo Turtle Rock, finché almeno un giocatore in un gruppo ha acquistato l'espansione Figli del Parassita, tutti i giocatori in quel gruppo avranno accesso al suo contenuto.

I Figli del Parassita segue la precedente espansione DLC Back 4 Blood, Tunnels of Terror, che è già disponibile. Inoltre, molti nuovi contenuti gratuiti sono stati di recente aggiunti al gioco e sono disponibili per tutti gli utenti di Back 4 Blood, incluse tutte le nuove skin, oggetti leggendari, carte, emblemi, spray e molto altro.