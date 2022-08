The Ascent: annunciato Cyber Heist, nuovo DLC della storia, con data d'uscita

The Ascent sta per ottenere un sostanzioso aggiornamento contenente un DLC della storia, con nuove missioni e anche alcune variazioni di gameplay, destinato ad ampliare notevolmente i contenuti e le possibilità di gioco per l'RPG cyberpunk.

Neon Giant ha annunciato dunque Cyber Heist, una nuova espansione in arrivo il 18 agosto 2022 al prezzo di 10 euro: il pacchetto aggiuntivo porta nuove missioni principali e secondarie, all'interno di una nuova area controllata da Malhorst-Gelb.

La storia prende piede dopo la conclusione della campagna, dunque è probabile che sia necessario aver concluso quella prima di avviarla.

La nuova espansione è giocabile sia in single player che in multiplayer cooperativo, come il resto del gioco, e comprende anche nuovi personaggi, nuovi nemici e ambientazioni inedite. Oltre a questo, sono prevista anche nuove armi, in particolare alcune da combattimento corpo a corpo che non erano presenti in precedenza e che applicano alcune variazioni interessanti al sistema di combattimento di The Ascent.

Ricordiamo che il gioco è uscito lo scorso marzo anche su PS5 e PS4 dopo il debutto su Xbox Game Pass, per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla nostra recensione di The Ascent.