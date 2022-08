Soul Hackers 2, il nuovo provato del JRPG di Atlus

In queste prime ore di gioco, abbiamo intravisto in Soul Hackers 2 tutte le potenzialità per farsi amare da chi non possiede Nintendo Switch ed è rimasto orfano del suo esclusivo Shin Megami Tensei V , e anche da chi sta aspettando con impazienza il prossimo - e ancora lontano - Persona. Soul Hackers 2, tuttavia, non vuole essere solo il punto d'incontro tra i due amatissimi brand di Atlus . Nel character design morbido e nei colori vivaci abbiamo scorto l'erede spirituale di Tokyo Mirage Sessions #FE , il ché ha perfettamente senso visto che al timone ci sono gli stessi capitani, ma ci siamo chiesti fino a che punto questo nuovo JRPG riuscirà ad affermare la sua presenza in un mercato che comincia a essere pure troppo affollato.

Storie di sangue e demoni

Soul Hackers 2, come inizio non c'è male

Fermo restando che Soul Hackers è il seguito di un gioco del '97 che a sua volta era il secondo episodio in una serie spin-off di Shin Megami Tensei, è abbastanza chiaro che non vi servirà aver giocato nessun Devil Summoner per capire la storia e, infatti, Atlus ha emancipato il titolo proprio evitare fraintendimenti e confusioni. La prima cosa che colpisce, però, è la brutalità della narrativa, che dopo un inizio eccentrico sfocia in una vera e propria guerra tra sette di evocatori che si sparano in testa, si trafiggono e, in generale, muoiono in laghi di sangue.

In questo mondo futuristico, l'intelligenza artificiale nota come Aion ha previsto la fine del mondo e ha inviato Ringo e Figue, due fanciulle che sono i suoi avatar, a salvare alcuni individui d'importanza fondamentale. Quando Ringo trova il primo di loro morto stecchito, decide di resuscitarlo hackerandogli l'anima, tipo letteralmente. Ve l'avevamo detto che la storia era eccentrica.

Nelle prime ore di gioco, Ringo mette insieme una squadra di evocatori per fermare la Cerchia Fantasma, una setta che intende distruggere il mondo col potere dell'Alleanza, una sorta di dono divino che si è diviso in cinque individui e che Maschera di Ferro, il leader della Cerchia, intende riunire per acquisire poteri senza precedenti. L'obiettivo, insomma, lo conosciamo, ma arrivarci potrebbe essere un problema perché: Arrow, il protagonista, è un membro di Yatagarasu che è in guerra aperta con la Cerchia; Milady, l'altra protagonista, è l'ex amante (sic!) di Maschera di Ferro e quindi è combattuta perché un po' lo vuole fare secco e un po' vuole far fuori Arrow; Saizo, invece, è un evocatore neutrale che però preferirebbe restare in vita ancora per un po', e quindi aiuta Ringo e fa da paciere nella squadra.

A differenza di Persona, i protagonisti in Soul Hackers 2 sono adulti e affrontano il pericolo con una prospettiva più drammatica e concreta, ma non possiamo dire che la loro caratterizzazione spicchi subito.

Soul Hackers 2, Milady apparteneva alla Cerchia Fantasma

È chiaro, però, che ci sono ancora molti retroscena da scoprire sul loro conto e il labirinto chiamato Matrix dell'anima serve soprattutto a questo, oltre che ad allungare il gioco in sé e per sé. La Matrix ricorda vagamente il Tartarus di Persona 3; è infatti un lunghissimo dungeon a più piani che potremo esplorare ogni volta che vogliamo. È diviso in tre macro-zone, che rappresentano i ricordi dei tre protagonisti e che ci permetteranno di conoscerli meglio, se avremo aumentato a sufficienza il parametro dell'affiatamento, un valore individuale che cambia rispondendo correttamente a certe domande nei dialoghi o partecipando agli eventi sociali, per esempio le bevute in compagnia. Alla Matrix dell'anima, insomma, si torna di tanto in tanto tra un dungeon della storia e l'altro per capire meglio le motivazioni di Arrow, Milady e Saizu, e per potenziare i personaggi combattendo nemici a manetta.