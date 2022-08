God of War Ragnarok è il gioco di copertina del nuovo numero di Game Informer

La testata Game Informer ha annunciato il gioco di copertina del numero 349: God of War Ragnarok. Quindi è probabile che conterrà moltissime nuove informazioni sull'attesissimo gioco di Sony Santa Monica per PS5 e PS4.

Vediamo uno degli artwork della rivista:

Un nuovo artwork di God of War Ragnarok

Tra le pagine della rivista potremo leggere un'intervista al director Eric Williams e ad altri membri del team di sviluppo. Ci saranno anche dettagli sui cambiamenti più rilevanti rispetto al primo capitolo e saranno illustrati i principali loop del gioco, quelli di azione ed esplorazione.

Si potrà dare un'occhiata al nuova arsenale di Kratos, compresi gli strumenti che potrà usare durante l'avventura, e sarà mostrato per la prima volta il regno dei nani. Si parlerà anche delle opzioni di accessibilità (chissà se sarà al livello di The Last of Us Parte 1, da questo punto di vista), degli aggiornamenti mirati a migliorare la quality-of-life del giocatore e delle meccaniche di navigazione.

L'edizione digitale di Game Informer numero 349 è già disponibile per PC, sistemi iOS e sistemi Android. L'edizione cartacea sarà distribuita nei prossimi giorni.

God of War Ragnarok uscirà il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5.