Immortality: il trailer di lancio annuncia che è disponibile

Pubblicato il trailer di lancio di Immortality, il nuovo capolavoro di Sam Barlow e dei ragazzi di Half Mermaid, disponibile da oggi per PC e Xbox Series X e S. Potete giocarlo da subito anche su Xbox Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati.

Nel video vediamo alcune sequenze di gioco, che mette il giocatore nei panni di un montatore che deve recuperare i tre film mai distribuiti di Marissa Marcel, una promessa del cinema che sembrava dover avere una carriera fulminante come attrice e che invece è scomparsa nel nulla.

Perché i suoi film non sono mai stati neanche completati? Come ha fatto a non invecchiare nonostante i trent'anni passati tra il suo secondo e terzo film? Perché questa storia è stata sepolta? Per scoprirlo non vi rimane che giocare a questo avvincente titolo investigativo, che ci ha convinti davvero moltissimo, come potete leggere dalla nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

Immortality è un capolavoro capace di coinvolgere e sconvolgere il giocatore in più di un momento. È videogioco forte, pieno di sorprese e di temi interessanti, capace di stravolgersi al momento giusto per trascinare in una riuscita spirale positiva di ricerca e di scoperta, che mette in gioco cervello ed emozioni. È anche una delle opere che meglio riesce a far giocare con le sequenze filmate, trasformando il giocatore in un montatore / investigatore attraverso un'interfaccia semplice e naturale, comodissima sia utilizzando mouse e tastiera, sia con un controller. La conclusione è: che ci fate ancora qui?