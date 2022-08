Splatoon 3: Nintendo sta già bannando i cheater prima dell'uscita del gioco

Splatoon 3 non è ancora uscito su Nintendo Switch, ma Nintendo sta già iniziando a bannare giocatori che utilizzano cheat, anche solo sulla versione demo del gioco, in base a quanto rilevato in questi giorni.

Il 27 e 28 agosto si è infatti tenuto l'evento Splatoon 3: Splatfest World Premiere, ovvero una sorta di demo che ha consentito di accedere in anteprima a una versione di prova del nuovo sparatutto per Nintendo Switch. Alcuni giocatori hanno utilizzato una patch creata da utenti che consentiva di saltare alcune parti di questa demo e raggiungere i contenuti di gioco centrali più velocemente, arrivando subito al testing range di Splatoon 3.



La mod ha funzionato bene, ma a quanto pare anche il sistema anti-cheat: questo era attivo nel corso della versione di prova, cosa che è risultata nel ban di varie console degli utenti che hanno utilizzato questa sorta di metodo irregolare per utilizzare la demo.

A questo punto si tratta di capire che tipo di ban sia quello in cui sono incappati i giocatori e quale sia la durata: l'utilizzo di software non riconosciuto ufficialmente viene chiaramente sanzionato da Nintendo, ma il danno in questo caso non sembra eccessivo, dunque è possibile che la "pena" sia più leggera, ma restiamo in attesa di informazioni da parte di Nintendo sulla questione.

Nel frattempo, ricordiamo che Splatoon 3 ha la data d'uscita fissata per il 9 settembre 2022.