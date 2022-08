God of War Ragnarok: video e immagini da Game Informer per l'esclusiva PlayStation

Come abbiamo visto, God of War Ragnarok sarà il gioco di copertina del nuovo numero di Game Informer, cosa che rappresenta una sorta di tradizione per i titoli di grosso profilo e per la quale possiamo attenderci novità e materiali sull'attesa esclusiva PS5 e PS4, iniziando con il video e le immagini visibili in questa pagina.

Il trailer di presentazione che annuncia God of War Ragnarok come gioco di copertina di Game Informer non presenta molti materiali nuovi, ma ci sono comunque alcuni frammenti inediti all'interno del montaggio. Buona parte delle scene visualizzate sono tratte dai trailer ufficiali diffusi in precedenza da Sony, ma sono comunque visibili anche alcune cose aggiuntive.

In particolare, dal minuto 0:52 è visibile un breve frammento di una sequenza a bordo di una canoa che mostra una nuova ambientazione dentro una caverna, che dà anche una certa idea della qualità grafica caratteristica del gioco, visti gli effetti di luce e rifrazione dell'acqua decisamente notevoli, a dimostrazione delle evoluzioni applicate in questo nuovo capitolo.



Ulteriori novità possono essere viste nelle immagini che stanno circolando in rete in queste ore, tratte sempre dalla rivista Game Informer. Nel tweet riportato qui sopra, per esempio, possiamo vedere alcuni screenshot utilizzati per illustrare alcune novità previste per il sistema di combattimento di God of War: Ragnarok, alcune delle quali vengono descritte nel nuovo articolo di approfondimento sul gioco.

Per il resto, di recente abbiamo visto il trailer Myths of Midgard che racconta l'epopea di Kratos e Atreus.