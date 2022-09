Genshin Impact: il cosplay di Mona di Timber in costume da bagno è estivo

Con l'introduzione della regione di Sumeru il cast di Genshin Impact si sta rapidamente espandendo dando il benvenuto a nuovi personaggi. I fan tuttavia sono ancora affezionatissimi a quelli presenti fin dal lancio dell'action RPG di Hoyoverse, come dimostra il cosplay di Mona realizzato da Timber per festeggiare il compleanno dell'Astrologa.

Mona è una giovane astrologa e una potente maga che usa incantesimi di elemento Hydro. Si è rifugiata a Mondstadt per sfuggire alle ire del suo maestro, in cerca di vendetta dopo che la ragazza ha sbadatamente letto una sua lettera privata. Mona ha la fama di essere sempre al verde, ma nonostante tutto ha deciso di non sfruttare le sue note abilità da astrologa per tornaconto personale.

Il cosplay realizzato da Timber ci propone una versione alternativa dell'uniforme classica Mona, in questo caso trasformato in costume da bagno, ideale per una rilassante giornata al mare e perfettamente in tema con la stagione estiva.

