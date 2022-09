High on Life per PC: svelati i requisiti di sistema minimi e consigliati

Tramite la pagina ufficiale di High on Life su Steam, Squanch Games ha dettagliato i requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC del loro folle sparatutto sci-fi, che abbiamo riportato di seguito.

Minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel(R) Core(TM) i5-4430K CPU @ 3.00GHz (4 CPUs)

: Intel(R) Core(TM) i5-4430K CPU @ 3.00GHz (4 CPUs) Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB)/AMD Radeon R9 290x (4GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB)/AMD Radeon R9 290x (4GB) DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria: 45 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel(R) Core(TM) i5-6402p CPU @ 2.80GHz (4 CPUs) / AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)

: Intel(R) Core(TM) i5-6402p CPU @ 2.80GHz (4 CPUs) / AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz) Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB)/AMD RX 5600 XT (6GB)

: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB)/AMD RX 5600 XT (6GB) DirectX : Versione 12

: Versione 12 Memoria: 45 GB di spazio disponibile

High on Life

Come possiamo vedere i requisiti consigliati per giocare a High on Life non richiedono una configurazione hardware di altissimo livello, per quanto Squanch Games raccomanda comunque di utilizzare GPU Nvidia in grado di supportare il ray tracing.

Vi ricordiamo che High on Life sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2022 per PC, Xbox Series X|S e One. Sarà incluso nel catalogo di Xbox e PC Game Pass sin dal lancio.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno sparatutto sci-fi davvero sopra le righe e con tanto black humor. Non a caso il gioco è stato ideato da Justin Roiland, il co-creatore della celebre serie Rick and Morty. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere il nostro provato della Gamescom 2022.